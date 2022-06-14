شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتلقى اعتذارات المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى المديريات التعليمية اليوم اعتذارات المعلمين الذين تتوافر لديهم شروط عدم المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الخميس المقبل 16 يونيو الجارى.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن حالات قبول الاعتذارات من المعلمين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات، منها: أن يكون لدى المعلم أسباب مرضية ولديه شهادة من الكوميسيون الطبى التابع لمحافظته التى يعمل بها تفيد بإصابته بمرض يعيق عمله أو تتسبب المشاركة فى الثانوية العامة، وأن يكون المعلم حاصلاً على إجازة مرضية معتمدة، أو يكون هناك معلم وزوجته معلمة منتدبة لأعمال الامتحانات، فهنا يقبل اعتذار أحدهما وفقا لرغبتهما، كما يقبل العذر إذا كانت المعلمة لها زوج يعمل خارج البلاد أو بمنطقة نائية، أو إذا كان لدى المعلمة طفل رضيع.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.