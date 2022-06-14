شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يعقد حلقة نقاشية عن «الاستشارات الزوجية والأسرية» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عقد برامجه الإلكترونية الخاصة بالإشكاليات الأسرية، حيث عقدت واعظات الأزهر مساء اليوم حلقة "الاستشارات الزوجية والأسرية" بحضور الأمين العام الدكتور نظير عيّاد، مساعده لشئون الواعظات الدكتورة إلهام شاهين، الدكتور سهير صفوت، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، وأخصائى العلاقات الأسرية، وذلك بعد ما شهدته مبادرة "لتسكنوا إليها" تفاعل كبير من جانب الجمهور.

وشهدت حلقة اليوم التى عقدت افتراضيًا طرح تساؤلات من الجمهور ممن حضروا فعاليات اللقاء حول المشكلات الأسرية التى تعانى منها الأسرة سواء ما يتعلق منها بسلوكيات صادرة من الزوج والزوجة، حيث ناقش المشاركون فى هذه الحلقة النقاشية الحلول اللازمة لتجاوز هذه المشكلات للوصول إلى مفهوم الأسرة الآمنة التى يتحقق من خلالها الاستقرار المجتمعي.

تأتى سلسلة الاستشارات الزوجية والأسرية باعتبارها أحد أنشطة التوعية التى يقدمها واعظات الأزهر بجانب ما يُقدم من برامج مباشرة من الوعاظ، فى إطار الاشتباك المستمر مع القضايا المجتمعية الملحة والسعى لمواجهتها بشكل مباشر.