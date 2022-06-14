شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمنزل الفنان محمد هنيدى بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد هنيدى عن اشتعال النيران فى منزله منذ قليل، والكائن بمنطقة الدقى، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"،:"الحمد لله .. بيتى ولع فجأة .. بس الحمد لله إن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة وانها جيت على قد كدة، ولحقناها بدرى".





كان النجم محمد هنيدى قد كشف الجمعة الماضية عن صورة جديدة له من داخل المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بالأراضي المقدسة، وذلك خلال تواجده بالسعودية على هامش عرض مسرحيته "سلام مربع"، ضمن فعاليات موسم جدة.





ونشر هنيدي الصورة عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق كلمات من أنشودة مدح النبي، قائلا: "‏كل القلوب إلى الحبيب تميل.. ومعي بذلك سائق ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا.. صارت قلوب العاشقين تميل، صلوا على الحبيب".



