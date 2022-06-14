شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات محطة مترو ماسبيرو المقرر افتتاحها خلال أسابيع.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 أعمال الاستعدادات بمحطة مترو ماسبيرو الجديدة، احدث محطات مترو الخط الثالث، المقرر افتتاحها منتصف الشهر القادم، وجارى الآن تجهيز الشارع ورصفه بالانتر لوك ومداخل المحطة، وتخصيص أماكن للانتظار بمحيط المداخل.



ومن المقرر أن تفتتح الوزارة 4 محطات مترو جديدة بالخط الثالث، منتصف يوليو القادم، هم محطات "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى، والكيت كات" وأكبر هذه المحطات هى محطة ناصر، وهى محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

وتمتد محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة، من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل على (4) محطات نفقية (ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات) مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازى بالزمالك.