شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: حريصون على أن يكون لدينا احتياطى 6 أشهر من السلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى حوارا مع عدد من الإعلاميين بعد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى الألبان والمجازر الألية بمدينة السادات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "حريصون على أن يكون لدينا احتياطى 6 أشهر من السلع الأساسية من الممكن أن تكون لها تأثير مباشر على الأسرة، وهذا إلى حد ما نسيطر عليه، ولكن السؤال المهم لحد امتى؟".

وتابع الرئيس السيسى: "هل حتى نهاية العام هل نستطيع أن نجعل الأسعار مسيطر عليها بمبادرات أخرى".

وقال الرئيس السيسى: "القضية والسؤال المهم نستطيع أن نتعايش مع هذا الوضع حتى نهاية العام إن شاء الله".