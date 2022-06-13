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الرئيس السيسى: حريصون على أن يكون لدينا احتياطى 6 أشهر من السلع الأساسية

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى حوارا مع عدد من الإعلاميين بعد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى الألبان والمجازر الألية بمدينة السادات.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "حريصون على أن يكون لدينا احتياطى 6 أشهر من السلع الأساسية من الممكن أن تكون لها تأثير مباشر على الأسرة، وهذا إلى حد ما نسيطر عليه، ولكن السؤال المهم لحد امتى؟".

 

وتابع الرئيس السيسى: "هل حتى نهاية العام هل نستطيع أن نجعل الأسعار مسيطر عليها بمبادرات أخرى".

 

وقال الرئيس السيسى: "القضية والسؤال المهم نستطيع أن نتعايش مع هذا الوضع حتى نهاية العام إن شاء الله".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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