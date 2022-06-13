التنمية المحلية: الدولة تنفذ توجيهات القيادة بتطوير الأسواق بشكل حضارى

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة تنفذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية بشكل حضاري، وإنشاء أسواق حديثة ومطورة، لتمهيد التجارة الداخلية والحرف، وكذلك يوفر فرص عمل.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الأسواق الرسمية 618 سوقا تم تطوير 133 سوقا، وجارى تطوير 105 سوق، والعشوائية 1753 سوق، وتم تطوير 109 أسواق بالمدن، وجارى تطوير 37 سوقا، وجارى تنفيذ 196 سوقا بقرى حياة كريمة.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن هناك معايير لاختيار أفضل قرية وأفضل مدينة وحي، وهى مؤشرات تم وضعها وجهاز التفتيش ومتابعة يتابع ذلك بالمحافظات، ويتم العمل لترتيب لهذا الأمر، بعد تكليف الرئيس السيسي.