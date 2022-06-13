شكرا لقرائتكم خبر عن أول مدينة صديقة للبيئة بمصر.. شاهد إحلال ورصف الشوارع الداخلية بالخارجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفزيون الخليج 365 فى بث مباشر له تغطية لجانب من أعمال خطة رصف الطرق الداخلية بمدينة الخارجة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ فى مصر، حيث يجرى استكمال أعمال رصف الطريق الواصل من ميدان طلعت ضرغام وحتى موقف الأقاليم بمدينة الخارجة، بطول 1,2 كم بتكلفة 3 ملايين جنيه، وذلك بعد انتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعى بالمنطقة فى إطار تحسين مستوى خدمات الطرق الداخلية وترميم ورصف مسار حفر شبكات الغاز الطبيعى بأحياء مدينة الخارجة.