منسق مشروع مكون الألبان: نهتم بسلسلة إنتاج الألبان من المزرعة حتى التصنيع

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الرشيد غانم، منسق عام مشروع مكون الألبان بوزارة الزراعة، إن مشروع مكون الألبان يهتم بسلسلة إنتاج الألبان بدءً من الحيوان وانتهاءً بالتصنيع، "نبدأ بإنتاج الألبان من الحيوانات بالمزرعة، مرورا بالنقل الجيد الآمن إلى مركز تجميع الألبان أو المصنع بجودة عالية، ثم التصنيع وفقا للقياسات العالمية".

أضاف عبد الرشيد غانم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن مصر بها 800 مركز لتجميع الألبان، وتم إضافة 50 مركزا جديدا للأفراد، و46 مركزا تابع لمبادرة "حياة كريمة" فى إطار اهتمام الدولة المصرية بهذا الأمر، مردفا: "فخامة الرئيس استهدف التطوير كما ومرتبط بالجودة بالنسبة لمراكز تجميع الألبان، ومع الجودة وصلنا إلى تطوير 218 مركزا".

وأكمل: "نستهدف أن يتم الاكتفاء الذاتى بمعيار الجودة حسب المواصفات العالمية، وعندما يدعم الرئيس السيسي استيراد سلالات ازدواجية الغرض – أى لحم ولبن – لصغار المربيين، هدفه دعم منظومة الألبان وزيادة إنتاجها وتحت رعاية الدولة لضمان الجودة المطلوبة".