شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: الدولة أجلت زيادة سعر الكهرباء للتخفيف عن المواطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة قررت تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، تخفيفا للاحمال الواقعة على عاتق المصريين جراء تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية.
وجهت إدارة النادي اليوم الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفى ضوء احترام متبادل بين الطرفين.
أعلنت المملكة العربية السعودية رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بكورونا.
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 13 يونيو 2022 تراجع بحوالي 4 جنيهات بالتزامن مع هبوط سعر اونصة المعدن الأصفر في البورصة العالمية والتي كانت سجلت 1871 دولار نهاية الأسبوع الماضي لتهبط إلي 1850 دولار في تداولات اليوم.
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على منح 10 مليارات جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين حياة صغار المربين، مشددا على أن مصر شهدت خلال الثمانى سنوات الماضية نهضة واهتماما غير مسبوق لقطاع الزراعة استهدفت تحقيق تنمية مستدامة إيمانا بأن كل مواطن له الحق في الحصول على الغذاء الآمن والصحي.
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود منظمات المجتمع المدني، قائلا: "مرحبين بكل جهد ومحتاجين كل جهد لكل مصري مخلص وشريف من أجل بلد".
أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الدولة المصرية تقدر العلم والعلماء ودورهم في بناء الإنسان والعمل نحو المعرفة، مشيدًا بما تشهده مصر من إنجازات في تطوير البنية التحتية والقاعدة العلمية من خلال إنشاء الجامعات الجديدة، وصدور حزمة من القوانين المحفزة للبحث العلمي.
توقع وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية المهندس ناجي سرحان، الاثنين، الانتهاء من مشاريع المدن السكنية المصرية في قطاع غزة العام المقبل.
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستخاطب الفهم ومن المنهج وستقيس نواتج التعلم الخاصة بالمقررات الدراسية، لافتة إلى أنه على الطلاب التعامل مع الأسئلة بشكل محترف أى أن الطالب يفهم ويقرأ السؤال بعناية ودقة قبل اختيار الإجابة الصحيحة، موضحة أن كل سؤال له إجابة صحيحة واحدة وليس أكثر من إجابة ومن ثم يجب على الطالب التركيز بشكل جيد للوصول لهذه الإجابة.
أكد الدكتور فوزى فتحى المدير التنفيذي لمبادرة صحة الأم والجنين، أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزًا للإحالة لفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.
نائب وزير الخارجية: كلمة للرئيس السيسي فى افتتاح منتدى أسوان 21 يونيو الجارى
كشف نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدى سندا لوزا، اليوم الاثنين، عن بعض التفاصيل الخاصة بالورش التي ستعقد خلال عقد منتدى أسوان 21 و 22 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن افتتاح المؤتمر سيكون بكلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس السنغالى ماكي سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقى، بالإضافة لكلمات عدد من الوزراء المشاركين في المنتدى.
دعت كيم كون هى زوجة الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك يول إلى التخلى عن تناول لحوم الكلاب، قائلة إن كوريا الجنوبية من بين الدول الكبيرة اقتصاديا التى يسمح فيها بذلك، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
أخطر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، مسئولو النادي بأنه يعاني من "فيروس في المعدة" تسبب في عدم قدرته على قيادة الفريق في مران اليوم أو مباراة الأمس بكأس مصر.