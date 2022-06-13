أخبار مصر.. الرئيس السيسي: الدولة أجلت زيادة سعر الكهرباء للتخفيف عن المواطن

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستخاطب الفهم ومن المنهج وستقيس نواتج التعلم الخاصة بالمقررات الدراسية، لافتة إلى أنه على الطلاب التعامل مع الأسئلة بشكل محترف أى أن الطالب يفهم ويقرأ السؤال بعناية ودقة قبل اختيار الإجابة الصحيحة، موضحة أن كل سؤال له إجابة صحيحة واحدة وليس أكثر من إجابة ومن ثم يجب على الطالب التركيز بشكل جيد للوصول لهذه الإجابة.

الصحة: 303 مستشفيات لتقييم حالات مرض السكر بمبادرة صحة الأم والجنين أكد الدكتور فوزى فتحى المدير التنفيذي لمبادرة صحة الأم والجنين، أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزًا للإحالة لفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.