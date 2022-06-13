شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء البيطريين: مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان يدعم تحقيق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، توالى الخطوات الناجحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ ما يتمناه لمصرنا الحبيبة، بعد افتتاحه صباح اليوم، مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، لافتا إلى أن مشروعات الثروة الحيوانية تعزز من تقليل الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة، من خلال زيادة حجم الإنتاج المحلى بالحد الذى يحقق الأمن الغذائى والذى يعد جزء لا يتجزأ من الأمن القومى لمصر.

وأشار سليم، فى بيان، إلى أن مشروع مجمع الإنتاج الحيوانى يسهم في تحقيق التوازن فى السوق المحلي بين العرض والطلب، وبالتالى يدعم توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين وإتاحتها بأسعار مناسبة، كما يساعد فى العمل على تحقيق ما وجه به الرئيس فى مشروع مضاعفة إنتاجية الثروة الحيوانية فى مصر، وزيادة العائد الاقتصادى على المربيين من خلال تقليل التكلفة، بما يؤدى إلى رفع مستوى معيشة المواطن، فضلا عن تحويل مصر من أحد أكبر مستوردى اللحوم إلى دولة محققة للاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء، ومستقبلا مصدره للإنتاج، مما سيكون له مردود سياسى كبير.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، يوفر منظومة متكاملة فى مجال تنمية الثروة ‏الحيوانية، حيث أن المشروع يستهدف استنباط سلالات جديدة من اللحوم وإنتاج الألبان من خلال إنشاء المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب، والذى يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذى سيتيح إجراء تطوير غير مسبوق فى مجال الثروة الحيوانية، كما يضم المركز العلمى مستشفى بيطريا، ومبنى للولادة وآخر للتلقيح الصناعي و6 مزارع فرعية و5 حلاب ومزرعة تسمين على مساحة ألف فدان، ومعدات لحفظ الألبان ونقلها، ومحرقتين للتخلص الآمن والصحي من المخلفات البيولوجية، ومجرشتين لتجهيز الأعلاف، بما يؤكد اتجاه الرئيس لإنشاء مشروعات متكاملة تؤتى بثمارها فى القريب العاجل للدولة.

وأكد على أن الأطباء البيطريين الركيزة الأساسية لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها وزيادة الإنتاج وتحسين السلالات من خلال التلقيح الصناعى، والوصول إلى سلالة عالية الإنتاج تلائم الأجواء المصرية، لافتا إلى أن النقابة بدورها تعمل على تدريب الكوادر البيطرية بشكل متكامل مع الجامعات والمعاهد البحثية لرفع كفاءة الأطباء بشكل يلائم احتياجات الدولة المصرية، لتوفير الطيبب البيطرى المتخصص القادر على إدارة ملف الثروة الحيوانية بكل كفاءة ويحقق التنمية التى يرغب فيها الرئيس وتحقق لمصر مكانتها.