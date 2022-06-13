شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الجيزة" تحدد 3 مقار لتقديم اعتذارات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم اختيار ثلاث مقار لتقديم الاعتذارات الخاصة بالثانوية العامة بدء من غد الثلاثاء 14 يونيو وحتى الخميس 16 يونيو 2022، وذلك منعا للتكدس.