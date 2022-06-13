شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية باكستان يستقبل طارق دحروج سفير مصر لدى إسلام أباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري، اليوم الاثنين، سفير جمهورية مصر العربية لدى باكستان الدكتور طارق دحروج.

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفى له إلى أن المشاورات تطرق لتبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين.

وتطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع الإقليمية ومنطقة الشرق الأوسط خاصة الأوضاع في ليبيا وسوريا.

يعد استقبال وزير الخارجية الباكستاني للسفير المصرى لدى إسلام أباد أول لقاء يعقد مع سفير عربى منذ تولي بلاول بوتو زرداري لمهام منصبه.