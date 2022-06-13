شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعاين التجهيزات النهائية لمستشفى الصدر بالعياط بطاقه 48 سريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعة مراحل العمل النهائية الجارية لإنشاء مستشفى الصدر بالعياط والتى تم إنجاز 98% من الأعمال الإنشائية والتشطيبات بها لتكون إضافة جديدة للمنظومة الصحية بالمحافظة وتوفر خدماتها لمواطنى العياط والقرى المحيطة بها.

وأكد المحافظ على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية للمشروع خلال العام الجارى لبدء تشغيلها وتحقيق الاستفادة منها موجها وكيل وزارة الصحة بالجيزة بالعمل بالتوازى فى توفير كافة الأجهزة والاحتياجات ولوازم التشغيل والكوادر الطبية والتمريض، لافتًا إلى أن المستشفى مقامه على أعلى مستوى بطاقه استيعابية 48 سريرا وتضم عيادات خارجية وأقسام للعزل والأشعة وصيدلية وغرف عناية مركزة وعيادات فحص الصدر والإقلاع عن التدخين.

واستكمالا للمتابعات للقطاع الصحى تفقد المحافظ مستشفى العياط المركزى للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة ولضمان انتظام العمل بالمستشفى وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإزالة أى معوقات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات ووجود الاطقم الطبية بكامل طاقتها.

وشملت جوله المحافظ متابعه انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة موجهاً بدعم إمكانات المستشفى بأجهزة الأشعة المقطعية وخزانات الأكسجين الإضافية.

واطلع المحافظ من المرضى عن مستوى الخدمات المقدمة لهم وابرز المعوقات التى تواجههم وعن تلقيهم للخدمة مؤكداً على تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحى للارتقاء بمستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين مشدداً على المتابعة الدورية لانتظام العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وأعضاء مجلس النواب محمد صلاح أبو هميلة وعبده صديق الخبيرى وعماد عبد التواب الدرجلى وحازم عويان والدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة والمهندس محمد عبد السلام مدير مديرية الرى ومحمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.



















