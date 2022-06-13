شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يعزى أسرة طالب صدمته سيارة.. ويطالب بسرعة ضبط الجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور جمال عبد ربه عميد كلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور ناصر البدرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وسعيد محمد على عبد الرحيم امين عام الجامعة، بتقديم واجب العزاء لأسرة "شهيد العلم" الطالب إبراهيم على محمد محمود الطالب المقيد بالفرقة الأولى بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، الذى توفى اليوم فى حادث سير فى الطريق العام خلال توجهه لأداء الامتحان.

وأبلغ رئيس الجامعة تعازى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأسرة الطالب عليه رحمة الله.

وعبر رئيس الجامعة عن صادق تعازيه فى وفاة ابن من أبنائه انتقل إلى جوار ربه قائلا: "لا نقول إلا ما يرضى ربنا الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا وأن يلهمنا جميعا وأسرته وأساتذته ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وطالب رئيس الجامعة الجهات المختصة بسرعة ضبط الجانى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حتى يكون هناك ردع وعدم الاستخفاف بحياة المواطنين.