شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيق مع مسؤولى الطب البيطرى بالجيزة لضبط نسناس فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نسقت مديرية أمن الجيزة مع مسؤولي الطب البيطري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط نسناس طليق يتنقل بين نوافذ وأسطح العقارات بمدينة الشيخ زايد.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من المواطنين، بوجود نسناس طليق يتنقل بين النوافذ وأسطح العقارات بمدينة الشيخ زايد. عقب التأكد من صحة البلاغ، تم التنسيق مع مسؤلي الطلب البيطري لضبط النسناس.

وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن النسناس الطليق خاص بمواطن فر هاربا منه ولم يتمكن من ملاحقته، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.