شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس: الدولة أجلت زيادة أسعار الكهرباء للتخفيف عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..





الرئيس السيسى خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى بمدينة السادات: الدولة أجلت زيادة أسعار الكهرباء للتخفيف عن المواطنين

الرئيس السيسى: عملنا أقصى حاجة لضبط الأسعار والحفاظ على محدودى الدخل.. لو تعاملنا بتكلفة الطاقة فى مصر طبقا للأسعار العالمية كانت حصلت قفزة كبيرة جدا فى التكلفة.. 17 مليون شقة بتدفع أقل من 50 %من أسعار الطاقة.. ولتر البنزين وصل إلى 40 جنيها بالخارج

الرئيس السيسى للقطاع الخاص: مرحب بيك دائما وحقوقك محفوظة.. بلدنا توقفت 50 سنة.. ومصر كبرت كحجم لكن مواردها ما زادتش.. علينا استصالح أكبر مساحة من الأراضى للسيطرة على تكلفة الإنتاج.. ولما بتكلم على حالة استقرار مش بستهدف حفظ النظام دى حياة 100 مليون مصرى

الرئيس السيسى: حالة الرضا المجتمعى أهم أولويات الدولة.. إجراءات الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت فى رفع معدلات نمو الإنتاج وعلينا العمل على زيادته وتحقيق الاكتفاء الذاتى.. أشكر المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح.. وحاسبونى حين يصبح دخل مصر تريليون دولار



