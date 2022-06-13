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رئيس الوزراء يرأس جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة.. وإذاعتها على الهواء

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القاهرة - سامية سيد - يدشن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزاء، اليوم الاثنين، فى جلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء، وثيقة ملكية الدولة.

 

"وثيقة سياسة ملكية الدولة" من شأنها أن تحدث أثرا إيجابياً متوقعاً يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

 

ومن المقرر، أن يتم اذاعة الجلسة الحوارية، علي الهواء مباشرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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