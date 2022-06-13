شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة.. وإذاعتها على الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدشن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزاء، اليوم الاثنين، فى جلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء، وثيقة ملكية الدولة.

"وثيقة سياسة ملكية الدولة" من شأنها أن تحدث أثرا إيجابياً متوقعاً يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

ومن المقرر، أن يتم اذاعة الجلسة الحوارية، علي الهواء مباشرة.