شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: قمر الفراولة أول بدر عملاق بالسنة يزين سماء مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد غدا الثلاثاء 14 يونيو الجارى مع اكتمال القمر (بدر ذو القعدة).

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن القمر سيبدو بدرا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل.

وتابع: أما ذروة البدر فستكون في 14 يونيو، حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.7 ℅، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الفراولة حيث يكون حصاد ثمار الفراولة في هذا الوقت من العام، وأحيانا أخرى يطلقون عليه قمر العسل.

واستطرد: هو القمر العملاق الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة لهذا العام، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، أي المنطقة القريبة من الارض، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلا وأكثر لمعانا من المعتاد .

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .