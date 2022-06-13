شكرا لقرائتكم خبر عن النقل ترفع كفاءة طريق وادى النطرون ـ العلمين ليصبح 8 حارات فى كل اتجاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء حسام الدين مصطفى، جولة تفقدية في مواقع العمل بطريق وادي النطرون العلمين الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق، ويشمل المشروع رفع كفاءة الطريق القائم وتطوير الطريق ليصبح 8 حارات في كل اتجاه، 5 حارات رئيسية و3 حارات لخدمة حركة النقل والشاحنات.

وياتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، والتي تمثل شرايين حياة وتنمية وتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية، بالإضافة إلى المحاور والكباري وتمهيد الطرق بشكل يتناسب مع الجمهورية الجديدة، للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال، واختصار الوقت والجهد وتقليل الازدحام المروري لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من الطريق الرئيسي بمشروع تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم اوائل شهر أغسطس 2022 وطريقي الخدمة قبل نهاية العام الحالي لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

كما تابع الوزير خلال جولته آخر المستجدات الخاصة بمعدلات تنفيذ الأعمال الصناعية والتي تشمل انشاء عدد 10 كوبري علوي (8 كوبري دوران للخلف + 2 كوبري علوي عند تقاطع البرقان والسكة الحديد ) بالإضافة إلى توسعة 2 كوبري سطحي لإلغاء الدورانات السطحية ومخطط الانتهاء من الكباري قبل نهاية العام مع طريقي الخدمة ليكون الطريق طريقا حرا بدون دورانات سطحية أو تقاطعات.

ووجه الوزير، أن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وأن يتم العمل في كافة قطاعات المشروع بالتوازي وتكثيف العمل في كافة القطاعات على مدار الساعة وعدم تأثير أعمال التوسعة والتطوير على انسيابية الحركة المرورية وكذلك تكثيف العلامات الإرشادية، والعواكس الأرضية بطول الطريق.

وشدد الوزير على رؤساء الشركات المنفذة للمشروع بالانتهاء من المشروع في الموعد المخطط مؤكدا أنه غير مسموح لأي شركة بالتأخير يوم واحد خاصة مع الأهمية الكبيرة لتطوير الطريق للمساهمة في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والساحل الشمالى، وتسهيل عملية نقل العمالة من القاهرة والدلتا وشمال الصعيد إلى المناطق السياحية بالساحل الشمالى، وهو ما يعد عامل جذب للسياحة والتى تعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.