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هيئة الدواء توجه نصيحة للمرضى حول النشرات الداخلية للأدوية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية نصيحة هامة للمواطنين والمرضى بضرورة اتباع التعليمات المحددة، أو المعلومـات المرفقة لكل دواء، والمدونة على ملصق الدواء، أو في نشرة معلومات المنتج بشـــأن كيفية التخلص منه. ​​

 

وتابعت هيئة الدواء موجهة حديثها إلي المواطنين: "إذا كنت تشـك في طريقـــة التخلص السـليم من الأدوية؛ يجـب عليك التحدث إلى الطبيب، أو الصيدلي لأنه الخبير الأول بالدواء.​​

 

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلي ضرورة عدم تناول أدوية بدون وصفة طبية واستشارة الطبيب المختص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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