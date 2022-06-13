شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصيحة للمرضى حول النشرات الداخلية للأدوية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية نصيحة هامة للمواطنين والمرضى بضرورة اتباع التعليمات المحددة، أو المعلومـات المرفقة لكل دواء، والمدونة على ملصق الدواء، أو في نشرة معلومات المنتج بشـــأن كيفية التخلص منه. ​​

وتابعت هيئة الدواء موجهة حديثها إلي المواطنين: "إذا كنت تشـك في طريقـــة التخلص السـليم من الأدوية؛ يجـب عليك التحدث إلى الطبيب، أو الصيدلي لأنه الخبير الأول بالدواء.​​

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلي ضرورة عدم تناول أدوية بدون وصفة طبية واستشارة الطبيب المختص.