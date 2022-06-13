شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصيحة للمرضى حول النشرات الداخلية للأدوية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية نصيحة هامة للمواطنين والمرضى بضرورة اتباع التعليمات المحددة، أو المعلومـات المرفقة لكل دواء، والمدونة على ملصق الدواء، أو في نشرة معلومات المنتج بشـــأن كيفية التخلص منه.
وتابعت هيئة الدواء موجهة حديثها إلي المواطنين: "إذا كنت تشـك في طريقـــة التخلص السـليم من الأدوية؛ يجـب عليك التحدث إلى الطبيب، أو الصيدلي لأنه الخبير الأول بالدواء.
وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلي ضرورة عدم تناول أدوية بدون وصفة طبية واستشارة الطبيب المختص.