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شكرا لقرائتكم خبر عن بـ3 قرارات.. السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة وللمكتسبات العديدة المتحققة في مكافحة الجائحة، والدعم غير المحدود من القيادة السعودية الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من الجهات كافة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسَبْ التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وفق بيان لسفارة السعودية.
1-عدم اشتراط لبس الكمامة فى الأماكن المغلقة
باستثناء:
المسجد الحرام
والمسجد النبوى الشريف
الأماكن الـتى يصدر بشأنها بروتوكولات مـن قبل "وقاية"
أو المنشآت والمناسبات والفعاليات
ووسائل النقـل العام الراغبة بتطبيق مستويات حمايـة أعلى
2-عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة فى "توكلنا" لدخول المنشآت
باستثناء:
المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات
ووسائل النقل التى تقتضى طبيعتهـا اشتراط التحصين
أو الاستمرار فى التحقق مـن الحالة الصحية أو الرغبة فى تطبيـق مستويات حمايـة أعلـى
3 - 8 أشهر مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية للمغادرة خارج المملكة بدلا من ثلاثة
باستثناء:
الفئات العمرية الـتى تحددها وزارة الصحة أو المستثناة بحسـب مـا تظهـر حالتهـم فى تطبيق "توكلنـا"