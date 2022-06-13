بـ3 قرارات.. السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة وللمكتسبات العديدة المتحققة في مكافحة الجائحة، والدعم غير المحدود من القيادة السعودية الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من الجهات كافة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسَبْ التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع، فقد تقرر ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وفق بيان لسفارة السعودية.