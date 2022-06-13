شكرا لقرائتكم خبر عن "البعد الأفريقى فى السياسة الخارجية" محاضرة للكوادر الأفريقية بالتنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت فعاليات اليوم الثانى من النسخة الثانية من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية و اللامركزية، التى تنظمها وزارة التنمية المحلية، محاضرة عن "البعد الأفريقى فى السياسة الخارجية المصرية وتأثيراتها فى التنمية"، ألقتها المستشارة علياء أبو النجا، ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

وأكدت المستشارة علياء أبو النجا، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تؤمن بقوة في المثل الأفريقي القائل "إذا أردت أن تركض بسرعة، أركض لوحدك ، وإذا أردت أن تركض بعيدا، أركض معا".

واستعرضت المستشارة علياء أبو النجا مهام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتى تمثل الذراع الإنمائى التنفيذى للحكومة المصرية فى القارة الأفريقية، ولتنفيذ رؤية واستراتيجية الحكومة المصرية بها، مؤكدة أن قارة أفريقيا لها أولوية مطلقة وقصوي في برامج التعاون والأنشطة التي تتيحها الوكالة المصرية، من خلال 4 ركائز أساسية هى: برامج بناء القدرات، و تأتى هذه الركيزة علي رأس أولوياتها لمواجهة التحديات التي تواجه الدول الأفريقية ، وتتطلب منا جميعا التعاون معا.

وأوضحت، أن الوكالة تركز فى المحور الثانى على مجال المنح الدراسية للطلاب الأفارقة في مجالات الطب والهندسية والاقتصاد والعلوم السياسية، وهناك حوالي 57 طالبا أفريقيا يتواجدون الآن بالقاهرة في منح دراسية، و يتمثل المحور الثالث في تقديم المساعدات الإنسانية للدول الأفريقية في أوقات الجوائح والزلازل، وتأتى مساعدة مصر لبعض الدول الافريقية فى مكافحة فيروس كورونا، كمثال قريب لهذا المحور، مضيفة ان المحور الرابع يتمثل في إرسال الخبراء المصريين في مجالات متعددة، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.

وأضافت المستشارة علياء أبو النجا، أن عدد برامج التدريب المنفذة فى أفريقيا تجاوز 350 برنامجا، يضم أكثر من 14 ألف مشارك فى مجالات متعددة مثل الزراعة والري والتجارة والصحة والطاقة المتجددة وتمكين المرأة والتعليم والدبلوماسية والقضاء والتدريب المهني والسلام والأمن وغيرها من المجالات، مشيرة إلى اهتمام بالتعاون مع الوكالات الإنمائية الأخرى من أجل تنفيذ الأهداف المشتركة لأهداف التنمية المستدامة، مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، و تجري المفاوضات مع شركاء آخرين مثل وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة السويدية للتنمية الدولية.