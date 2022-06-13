شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يسلم 26 عقدا موثقا لمصانع بشق الثعبان بعد تقنين أوضاعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل تسليم 26 عقدا موثقا لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعها قانونيًا .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه بإتمام إجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة .

كما قام محافظ القاهرة خلال الحفل بتسليم 25 من عقود تقنين وضع اليد طبقًا للقانون 144 لسنة 2017.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تولى إهتمامًا بمنطقة شق الثعبان فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالإهتمام بالاستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال .

وأشاد محافظ القاهرة بالمستثمرين الحريصين على تقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من احساسهم بالمسئولية تجاه الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير المنطقة .

وطالب محافظ القاهرة المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل المركز الخامس عالميًا.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأزمة العالمية الحالية تتطلب تطوير صناعة الرخام لاستمرار التواجد والمنافسة فى السوق العالمى بالإضافة للسوق المحلى.

شهد الحفل م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد والمهندس سيد أباظة رئيس جمعية المستثمرين بشق الثعبان وعدد من قيادات المحافظة .