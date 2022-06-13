شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مصطفى محمود: توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية مسجد الدكتور مصطفي محمود عن قبول توكيلات الاضاحي مع التوجيه علي زيادة أعداد العجول والخراف هذا العام لتوزيع اللحوم علي أكبر عدد من المستفيدين بجميع محافظات مصرنا الحبيبة.

وصرح الدكتور أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفي محمود، أن هذا العام سوف يختلف عن السنوات الماضية في توزيع اللحوم علي الفقراء والأسر الاولى بالرعاية، حيث إن جميع اللحوم التي تقوم الجمعية بشرائها للذبح والتوزيع لحوم بلدي من أجود أنواع البقري والجاموسي وكذلك الخراف من أجود الأنواع وكذلك نصيب المتبرع من 10 كيلو إلي 12 كيلو .

وأضاف الدكتور احمد الخربوطلي، أنه يتم شراء الأضحيه من أفضل الأماكن لبيع الأضاحي، ويتم الذبح داخل مجازر معتمدة وتتبع الطرق الشرعية للذبح، كما يتم التوزيع بعد ذلك علي الفئات المستحقة من الفقراء والمحتاجين بعزة وكرامة، ويتم التوزيع علي نطاق جغرافي كبير حيث تقوم الجمعية بالتوزيع علي محافظات الصعيد والوجه البحري كما تقوم الجمعية بتخصيص جزء كبير من التوزيع علي الفئات التي تضررت بسبب جائحة فيروس كورونا في جميع المحافظات.