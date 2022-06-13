شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جسور بالكنيسة الأسقفية ينظم أمُسيات ارتجالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية أمسيات ارتجالية بالاشتراك مع فرقة مشروع المسرحية، وذلك على مدار يومين متتاليين الخميس والجمعة 23 و24 من شهر يونيو الجارى فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ومن المقرر أن تشمل الأمسية تجربة جديدة فى الارتجال حيث يكتب المشتركون فى العرض نصف النص وترتجل الفرقة النصف الثانى أمام الجمهور الحاضر.

جدير بالذكر، أن مركز جسور الثقافي قد تأسس في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والآداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.

وتتمثل أنشطة المركز فى عروض فنية مثل "موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال، ورش عمل".