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تعرف على مشروع تطوير طريق وادى النطرون ـ العلمين × 9 نقاط

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القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون ـ العلمين الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية. 

 

ويعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن المشروع. 

 

1- يشمل المشروع رفع كفاءة الطريق القائم وتطوير الطريق ليصبح 8 حارات في كل اتجاه. 

2- تم تقسيم الاتجاه الواحد الى 5 حارات رئيسية و3 حارات لخدمة النقل والشاحنات. 

3- يتم تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم. 

4- سيتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة أوائل شهر أغسطس 2022. 

5- الانتهاء من طريقي الخدمة قبل نهاية العام الجارى. 

6- يتم انشاء 10 كباري علوية ( 8 كباري دوران للخلف+ 2 كوبري علوي عند تقاطع البرقان و السكة الحديد ). 

7- يتم توسعة 2 كوبري سطحي وذلك لإلغاء الدورانات السطحية. 

8- مخطط الانتهاء من الكباري قبل نهاية العام مع طريقي الخدمة. 

9- سيكون الطريق طريقا حرا بدون دورانات سطحية او تقاطعات. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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