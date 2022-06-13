شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع تطوير طريق وادى النطرون ـ العلمين × 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
ويعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن المشروع.
1- يشمل المشروع رفع كفاءة الطريق القائم وتطوير الطريق ليصبح 8 حارات في كل اتجاه.
2- تم تقسيم الاتجاه الواحد الى 5 حارات رئيسية و3 حارات لخدمة النقل والشاحنات.
3- يتم تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم.
4- سيتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة أوائل شهر أغسطس 2022.
5- الانتهاء من طريقي الخدمة قبل نهاية العام الجارى.
6- يتم انشاء 10 كباري علوية ( 8 كباري دوران للخلف+ 2 كوبري علوي عند تقاطع البرقان و السكة الحديد ).
7- يتم توسعة 2 كوبري سطحي وذلك لإلغاء الدورانات السطحية.
8- مخطط الانتهاء من الكباري قبل نهاية العام مع طريقي الخدمة.
9- سيكون الطريق طريقا حرا بدون دورانات سطحية او تقاطعات.