شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه الشرقية يتابع الموقف التنفيذى لمشروع محطة رفع صرف صحى البكارشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية الموقف التنفيذي لمشروع محطة رفع صرف صحي البكارشة بمركز الحسينية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الشرقية والقائم علي تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال و نسب تنفيذها.

وشدد علي ضرورة الإلتزام بأنهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد حيث تعتبر تلك المشروعات أحد أهم أولويات الشركة، والجاري العمل بها علي قدم وساق .

وأكد أهمية متابعة ودفع العمل بالمشروعات لتحقيق أسرع استفادة للمواطنين لاسيما بالمناطق غير المخدومة بالمياه والصرف الصحي ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من مشروعات المبادرة في أقل مدة زمنية.

وأوضح المهندس فتحى بندارى رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي و المشرف العام على وحده متابعة حياة كريمة ان المبادرة تستهدف تغطية خدمات الصرف الصحي بكافة القرى المحرومة، ورفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي الي١٠٠٪؜ ، كما تعمل المبادرة على تنفيذ مشروعات مختلفة للقضاء على انقطاعات المياه ونظام المناوبات وضمان استدامة كاملة للخدمة.