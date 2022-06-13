شكرا لقرائتكم خبر عن تحفة بالخط الثالث.. هنا محطة مترو ماسبيرو المنتظر افتتاحها خلال أسابيع "لايف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” أعمال الاستعدادات بمحطة مترو ماسبيرو الجديدة، أحدث محطات مترو الخط الثالث، المقرر افتتاحها منتصف الشهر القادم، وجارى الآن تجهيز الشارع ورصفه بالإنتر لوك ومداخل المحطة، وتخصيص أماكن للانتظار بمحيط المداخل.

ومن المقرر أن تفتتح الوزارة 4 محطات مترو جديدة بالخط الثالث، منتصف يوليو القادم، هى محطات "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى، والكيت كات" وأكبر هذه المحطات هى محطة ناصر، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

وتمتد محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة، من العتبة الى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل علي (4) محطات نفقية ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات ) مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.