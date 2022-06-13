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كابونجا يسحب 6 عربات مترو وزن 220 طنا غداً لدخول موسوعة جينيس

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القاهرة - سامية سيد - يسحب الكابتن أشرف كابونجا 6 عربات من قطار بالخط الثاني بوزن ما يقارب 220 طن لتسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك غدا الثلاثاء داخل ورش شبرا الخيمة، بحضور عدد من الأطفال المرضى بمستشفى 5735 و عدد من السيدات المرضى من جمعية اللمة الحلوة.

 

وتخصص الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ستقوم بتوفير مقاعد و أماكن مخصصة للضيوف وحواجز لحماية جميع المتواجدين داخل الورش والإشراف الكامل على الحدث للخروج بالشكل اللائق.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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