شكرا لقرائتكم خبر عن كابونجا يسحب 6 عربات مترو وزن 220 طنا غداً لدخول موسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسحب الكابتن أشرف كابونجا 6 عربات من قطار بالخط الثاني بوزن ما يقارب 220 طن لتسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك غدا الثلاثاء داخل ورش شبرا الخيمة، بحضور عدد من الأطفال المرضى بمستشفى 5735 و عدد من السيدات المرضى من جمعية اللمة الحلوة.

وتخصص الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ستقوم بتوفير مقاعد و أماكن مخصصة للضيوف وحواجز لحماية جميع المتواجدين داخل الورش والإشراف الكامل على الحدث للخروج بالشكل اللائق.