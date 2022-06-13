أخبار مصر.. الرئيس السيسي يفتتح مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان بالسادات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأزمة الأوكرانية الروسية بدأت منذ أشهر، ولكن الدولة المصرية قامت بإجراءات استباقية من قبل ذلك، موضحا:"لو كان معدل نمو الإنتاج الحيواني الوطني ينمو بنفس هذا المعدل كان ممكن نحافظ على الأسعار، ولكن هناك متغيرات أخرى في أسعار الأعلاف، خاصة أنه يتم استيراد جزء كبير منها من الخارج، وبالتالي يجب زراعة واستصلاح أكبر حجم من الأراضي للسيطرة على تكلفة الإنتاج".

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على منح 10 مليارات جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين حياة صغار المربين، مشددا على أن مصر شهدت خلال الثمانى سنوات الماضية نهضة واهتماما غير مسبوق لقطاع الزراعة استهدفت تحقيق تنمية مستدامة إيمانا بأن كل مواطن له الحق في الحصول على الغذاء الآمن والصحي. وزير الزراعة: 10 مليارات جنيه قروضا ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية