شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح وأجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
- الإثنين 13 يونيو :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
- الثلاثاء 14 يونيو :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
- الأربعاء 15 يونيو والخميس 16 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- الجمعة 17 يونيو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- السبت 18 يونيو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.