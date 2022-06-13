شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحدث مرض شلل الأطفال؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق انتقال فيروس شلل الأطفال، مؤكدة أنه يتم عن طريق الطعام الملوث بالفيروس حيث يدخل الفيروس إلي الجهاز الهضمى ويتكاثر ثم يصيب الجهاز العصبى .

وقالت وزارة الصحة والسكان: إنه تتم الإصابة دون ملاحظة ذلك ومن الممكن أن يكون هناك بعض الأعراض مثل البرد أو الإسهال أو القي

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تؤثر الإصابة بالمرض علي الحركة وتسبب إعاقة عن طريق شلل الأطفال الرخو الحاد وتلازم الطفل مدى الحياة .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيم ضد شلل الأطفال ضرورى لتجنب الإصابة به.