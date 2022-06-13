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كيف يحدث مرض شلل الأطفال؟.. الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق انتقال فيروس شلل الأطفال، مؤكدة أنه يتم عن طريق الطعام الملوث بالفيروس حيث يدخل الفيروس إلي الجهاز الهضمى ويتكاثر ثم يصيب الجهاز العصبى .

 

وقالت وزارة الصحة والسكان: إنه تتم الإصابة دون ملاحظة ذلك ومن الممكن أن يكون هناك بعض الأعراض مثل البرد أو الإسهال أو القي 

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تؤثر الإصابة بالمرض علي الحركة وتسبب إعاقة عن طريق شلل الأطفال الرخو الحاد وتلازم الطفل مدى الحياة .

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيم ضد شلل الأطفال ضرورى لتجنب الإصابة به.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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