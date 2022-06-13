شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تخاطب الكليات بحصر العشرين الأوائل من 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت جامعة الازهر الكليات لحصر العشرين الأوائل من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى الفترة من بداية 2014 حتى تاريخه.

وجاء نص الخطاب الموجه للكليات كالآتى:

بناء على ماورد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن حصر العشرين الأوائل من الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الفترة من بداية عام 2014 م حتى تاريخه مع ضرورة ان يشمل الحصر الرقم القومي .

- لذا يتم التنبيه على موظفى قسم الخريجين بالكلية بإجراء حصر للعشرين الأوائـل مـن غيـر أعـضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مـن عـام 2014 م حتـى عام 2021 م وذلك في موعد غايته أسبوع من تاريخه على أن يتم الترتيب وفقا للمجموع دون اعتبار لمرتبة الشرف طبقا لقرار مجلس الجامعة رقم (632 ) في 2018 / 6 /20 م.



