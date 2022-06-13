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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أسباب تكاثر الخلايا السرطانية فى الجسم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أسباب تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم وجاءت الأسباب كالتالي:
1- تناول الأطعمة المحتوية علي نسب دهون عالية.
2- الأطعمة المقلية.
3- المواد المحفوظة والملونة.
4- اللحوم المصنعة.
وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحفاظ علي الصحة والابتعاد عن تناول هذة الأطعمة للحماية من تكاثر الخلايا السرطانية.
وقالت إن مستشفيات وزارة الصحة تقدم جميع الخدمات الطبية والعلاجية المتعلقة بالسرطان مع التحاليل المطلوبة.