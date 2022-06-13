وقالت إن مستشفيات وزارة الصحة تقدم جميع الخدمات الطبية والعلاجية المتعلقة بالسرطان مع التحاليل المطلوبة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحفاظ علي الصحة والابتعاد عن تناول هذة الأطعمة للحماية من تكاثر الخلايا السرطانية.

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أسباب تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم وجاءت الأسباب كالتالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أسباب تكاثر الخلايا السرطانية فى الجسم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية