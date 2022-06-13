تعرف على موقف المعتذرين عن الحج هذا العام

القاهرة - سامية سيد - أكدت الداخلية أنه فى حالة اعتذار الفائز بفرصة حج القرعة بعد سداد الرسوم، يتم رد التكاليف للفائز بعد خصم المصاريف الإدارية والخدمات المؤداة فقط، أما بالنسـبة لرد قيمة تذكرة الطيران يقدم الفائز طلب للإدارة العامة للشئون الإدارية للحصول على خطاب موجه لشركة مصر للطيران يفيد عدم سفر الحاج لاتخاذ اللازم بشأنه، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

وخصصت وزارة الداخلية فروع البنوك الوطنية "الأهلى، مصر، القاهرة"، ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى (مدفوعة حج القرعة "على الكود المؤسسى الخاص بالمراقبة العامة لحسابات الشرطة رقم "11500201"، لسداد رسوم حج القرعة.

وأوضحت الداخلية، أنه يتم السداد لكامل قيمة تكاليف حج هذا العام، وهى: مبلغ (74500) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة جنيهاً تكلفة الحج وصك الهدى، إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران (19990) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعون جنيهاً بإجمالى مبلغ (94490) أربعة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعون جنيهاً لكل فائز على حده فيما عدا حالات المحارم والمرافقين، حيث يتم السداد سوياً وذلك بموجب بطاقتى الرقم القومى.