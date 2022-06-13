شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحديد موعد سداد مصروفات العام الدراسى المقبل.. تعرف على قيمة الرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إتاحة سداد مصروفات العام الدراسى الجديد بداية من 3 يوليو المقبل، للصفوف الأولى، حيث أوضحت الوزارة أن مصروفات الطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات ومن الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادى 205 جنيهات و520 للأول الثانوى و505 للثانى والثالث الثانوى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إتاحة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الأحد 3 يوليو، حيث طالبت الوزارة بسرعة الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الطلاب سواء كان ( منتظم او عمال أو منازل ) للعام الدراسى 2021/ 2022 لجميع الصفوف الدراسية التى يتم إعلانها تباعا.

وقالت الوزارة: يتم تسجيل النتائج من خلال التطبيق الإلكترونى المعد لهذا الغرض تمهيدا للاعتماد الالكترونى لنتائج الامتحانات وتحديث بيانات نقل الطلبة الصفوف الاعلى من خلال النظام الالكترونى الخاص بذلك

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم بدأ تسجيل النتائج يوم الأحد 12 يونيو وحتى الخميس من نفس الشهر مع التأكيد على قيام المدارس بالمراجعة والتدقيق لبيانات الطلاب عند تسجيل نتائج الامتحانات، مؤكده أنه سوف يتم تحديث بيانات الطلاب وفقا للعام الدراسى 2022 / 2023 حسب نتائج الامتحانات التى سيتم تسجيلها لهم عن طريق المدراس.