شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم الأعمال فى المجمع الطبى للأطفال بجامعة القاهرة الدولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، والذي يُعد من أهم المشروعات الكبرى التي تقوم الجامعة بتنفيذها حاليًا، حيث يجرى العمل في المشروع على قدم وساق، وتم الانتهاء من وضع الأساسات، وبدأت المباني في الظهور.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بمواصلة العمل ورفع معدلات الإنجاز بما يساهم في الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة وبأعلى جودة مطلوبة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين صحة المواطن المصري وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن مشروع إنشاء أكبر مجمع طبي لعلاج الأطفال، يعد صرحًا طبيًا عملاقًا يضاف إلى خريطة الصحة في مصر، ويأتي استكمالًا وامتدادًا لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني ويهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن عدداً كبيرًا من التخصصات الطبية النادرة، والتي تقدمها مستشفيات جامعة القاهرة، ويضم 10 وحدات رعاية مركزة تخدم نحو 90 مريضًا بين أسرة وحضانات بتخصصات مختلفة موزعة على أدوار المستشفى، وتغطي تخصصات الباطنة العامة والباطنة القلبية والجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر والقسطرة القلبية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المجمع سيتم افتتاحه بعد 3 سنوات، ويتم بناؤه على مساحة تبلغ 70 ألف متر مسطح، بسعة سريرية تزيد علي 300 سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وأسرة رعاية مركزة وحضانات، ويتكون المجمع من 6 مبان وهي المستشفى الرئيس، وفندق إقامة أهالي المرضى، ومركز التدريب ومعهد التمريض، وسكن الأطباء والتمريض، ومبنيان للخدمات، ويتضمن المجمع عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية النادرة، كما يضم المجمع 10 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، و5 وحدات تمريضية (إقامة) بإجمالي 140 سريرا، ويضم أيضًا المجمع 44 عيادة خارجية لتخصصات طب الأطفال كافة، كما يضم قسم أشعة متكاملا، وقسمًا للمعامل، وقسمًا للطوارئ، وقسمًا للغسيل الكلوي، وقسمًا للعلاج الطبيعي، وصيدلية مركزية، وصيدلية إكلينيكية، ويضم المجمع قاعتي محاضرات كبرى و 8 قاعات تدريس، ويوفر المشروع مساحات خضراء حيث يقام المجمع وفقًا لمبادئ العمارة الخضراء والذكية.

جدير بالذكر، أنه تم وضع حجر الأساس للمجمع الطبي للأطفال بمدينة 6 أكتوبر في ديسمبر 2021 بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وبحضور مجلس جامعة القاهرة ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء هيئة التدريس والإعلاميين، وقد بدأ العمل في إنشاء مجمع طبي للأطفال منذ عام 2020 بعد موافقة مجلس الجامعة على مقترح الدكتور محمد الخشت وترحيب محافظ الجيزة، والحصول على كافة التراخيص اللازمة نظرًا لاحتياج محافظة الجيزة إلى زيادة الصروح الطبية لتلبية احتياجات سكان المحافظة.