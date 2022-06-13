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الصحة توجه رسالة للمواطنين للحماية من أمراض الكلى.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة هامة للمواطنين للحفاظ علي صحتهم ووقايتهم من الإصابة بأمراض الكلي، وتضمن الرسالة شرب الماء بكميات معتدلة خلال اليوم بحيث لا تقل الكمية عن لتر ونصف.

 

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أهمية الحرص على الكشف المبكر  ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

 

ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلي أن الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة الأمراض المزمنة.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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