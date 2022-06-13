شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة للمواطنين للحماية من أمراض الكلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة هامة للمواطنين للحفاظ علي صحتهم ووقايتهم من الإصابة بأمراض الكلي، وتضمن الرسالة شرب الماء بكميات معتدلة خلال اليوم بحيث لا تقل الكمية عن لتر ونصف.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أهمية الحرص على الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلي أن الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة الأمراض المزمنة.