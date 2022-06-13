شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تشن حملة لإزالة التعديات المقامة على النيل بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة العامة لحماية نهر النيل بسوهاج حملة لإزالة التعديات المقامة على النهر في محافظة سوهاج، حيث تم تنفيذ 5 قرارات إزالة لمبانى من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت وقواعد وسملات بمساحة 530 متر مربع وذلك بمركز جرجا على نفقه المخالفين.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف، وأيضًا لكافة الأغراض الأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.