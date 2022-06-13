شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: علينا استصلاح أكبر حجم من الأراضى للسيطرة على تكلفة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأزمة الأوكرانية الروسية بدأت منذ أشهر، ولكن الدولة المصرية قامت بإجراءات استباقية من قبل ذلك، موضحا:"لو كان معدل نمو الإنتاج الحيواني الوطني ينمو بنفس هذا المعدل كان ممكن نحافظ على الأسعار، ولكن هناك متغيرات أخرى في أسعار الأعلاف، خاصة أنه يتم استيراد جزء كبير منها من الخارج، وبالتالي يجب زراعة واستصلاح أكبر حجم من الأراضي للسيطرة على تكلفة الإنتاج".

وقال خلال كلمته بافتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية، :"بقول تاني حينما تحدثنا عن زيادة البتلو، لم نتوقع ما حدث، ولكن كنا نؤكد ضرورة زيادة نمو الإنتاج سواء من الدواجن أو اللحوم وتحقيق الاكتفاء الذاتي أو لصالح التصدير، ولكن إحنا دخلنا هذه المسارات والصناعات متأخر شوية وخاصة صناعة اللحوم فهي صناعة وليست مجرد تربية، وهي صناعة متكاملة جدا ومكلفة وتستغرق وقت كبير، وكنا نتحدث عن مليون رأس ماشية، ولكن ما وصلنا له 71 ألف رأس".

وتابع:"طموحنا هنا الهدف منه الناس، ومنحهم الفرصة، وإنتاج سلالات متقدمة في إنتاج اللحوم حلم من حقنا نحلمه، وقلت القطاع الخاص يبقى معانا عشان عنده آليات عمل وإجراءات بكل صراحة أفضل مننا، وحينما أطلقنا مليون رأس أخذنا الكثير، ولكن نتحدث أن الموضوع تحول لصناعة، ونستهدف أن يكون المنتج طبقًا لأفضل معايير صناعة اللحوم في العالم ومركز الأبحاث في المستوى الثالث من أعلى المستويات عبر العالم، ونستهدف الوصول إلى المستوى الخامس، حيث سيساعدنا ذلك في تقديم أبحاث وتطوير في هذا المجال، والمعامل متاحة للتعليم العالي ولكل من يهمه هذا الأمر، وأقول لهم أهلًا وسهلًا".