شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حل 86.4 ألف شكوى.. اعرف إزاى تبعت شكوتك لمبادرة "صوتك مسموع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لأى مواطن في أي محافظة إرسال الشكاوى الخاصة بأى نقص فى السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها، والشكاوى الخاصة بالمحليات والإشغالات والتعديات على الأراضى، إلى مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية في أكتوبر عام 2018، واستطاعت منذ إطلاقها حل 86 ألفا و435 شكوى.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية وسائل الاتصال بمبادرة "صوتك مسموع" لتلقى الشكاوى ومتابعة حلها:

1. عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783)

2. رقم الخط الساخن (15330

3. الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك www.facebook.com/sotakmasmwo

4. البريد الإلكتروني [email protected]

وأطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع" فى أكتوبر 2018 تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين، ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كشف أن مبادرة "صوتك مسموع"، تلقت خلال شهر مايو 12 ألفا و781 رسالة، منها 2189 شكوى تم حل 1745 منها بنسبة 79,7%، وكانت أكثر الشكاوى هى الإشعالات وبلغ عددها 1076 شكوى، يليها شكاوى القمامة وبلغ عددها 883 شكوى، ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 184شكوى، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 57 شكوى، ثم شكاوى الفساد وبلغ عددها 7 شكوى، وتم إحالتها جميعاً إلى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فيما بلغت عدد الشكاوى التى تخص مبادرة حياة كريمة 11 شكوى، وأوضح التقرير أن خدمة الواتس آب تلقت 10251 رسالة تضمنت 1807 شكاوى تم حل 1464 شكوى منها بنسبة 81%، وجارى حل 343 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 2445 رسالة منها 380 شكوى تم حل 279 شكوى منها بنسبة 73,4% منها، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من 72 ألفا و921 متابعاً.

ووجه اللواء محمود شعراوى العاملين فى المبادرة باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص فى السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى البناء المخالف، والتعديات على أراضى الزراعية وأملاك الدولة، والمخلفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد، إضافة الى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا و مخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة .