شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل الحامل حال اكتشاف إصابتها بمرض معدٍ؟.. الصحة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه في حال إصابة السيدة الحامل بأى من الأمراض المعدية مثل فيروس الالتهاب الكبدى بى أو فيروس نقص المناعة البشرى HIV أو البكتيريا المسببة لمرض الزهرى، يتم زيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لصحة الأم والجنين للاطمئنان علي الصحة طوال فترة الحمل، مشيرة إلى أن مواعيد العمل يوميا من 8 صباحا وحتي 2 مساء .

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن الحالات المصابة بشكل فعلي بالأمراض المعدية يتم توجيهها إلى مستشفيات الإحالة في جميع الجمهورية ليقدم لها العلاج والرعاية والتوعية اللازمة بمنع انتقال العدوى للطفل، وفور ولادة الطفل يحصل علي جرعة وقائية لمساعدته في الحماية.