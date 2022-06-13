شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات لا تعرفها عن حجم صادرات مصر الزراعية منذ يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ حجم صادرات مصر الزراعية ثلاثة ملايين ونصف المليون طن هذا العام، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 11 يونيو 2022.

ويتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلى لجلب العملة الأجنبية.. وفى التقرير نتعرف على أهم التفاصيل.

1- أهم الصادرات الزراعية هي "الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ".

2- بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و486 ألفا و344 طنا، بالإضافة إلي تصدير 746 ألفا و950 طن بطاطس طازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

3- تم تصدير 152 ألفا و56 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

4-احتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 70 ألفا و472 طنا.

5- احتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 38 ألفا و635 طنا.

6- احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألفا و878 طنا.

7- احتلت صادرات مصر من العنب على المركز السابع بإجمالي 27 ألفا و380 طنا.

8-احتلت الفراولة المركز الثامن بإجمالي 19 ألفا و425 طنا.

9- حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألفا و296 طنا.

10- حصل البطيخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 5341 طنا.