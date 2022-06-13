شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُمكن استخدام زيت القلى أكثر من مرة؟.. طبيبة بيطرية تُجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إن هناك علامات يمكن ملاحظتها توضح إن كان الزيت صالحاً للاستخدام أم لا ومن هذه العلامات:

1- الرغوة التى تظهر على سطح الزيت

2- الرائحة غير الطبيعية، حيث يمكن للأنف أن تتعرف بسهولة على الزيت الزنخ

3- اللون الداكن يعد مؤشراً كبيراً على أن الزيت غير صالح للاستعمال ويجب التخلص منه فوراً

وأوضحت، لليوم السابع، ضرورة عدم استهلاك الزيت القديم الذى استخدم أكثر من 2 إلى 3 مرات، لعدة أسباب، منها:

1- لأنه يكون الجذور الحرة والجزيئات التى تؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

2- لفقدانه قيمته الغذائية، نتيجة لتعرضه لبعض التفاعلات الكيميائية التى تؤدى إلى تحلله.

3- يزيد من خطورة الإصابة بالقلب وتصلب الشرايين والأزهايمر، وبعض أمراض الكبد والمعدة.

4- التسمم الغذائى: لأنه يصبح بيئة خصبة لتكون البكتيريا الضارة، التي تتغذى على بقايا الطعام المقلي.

وأضافت: يمكنك إعادة استخدام معظم الزيوت طالما تم تخزينها بشكل صحيح، من خلال:

1- بمجرد أن يبرد الزيت بدرجة كافية للتعامل معه يتم تصفيته لإزالة جزيئات الطعام ويتم تخزينه في وعاء زجاجي نظيف.

2- لا تخلطه أبدًا بزيت غير مستخدم.

3- أغلق البرطمان بإحكام، واكتب عليه التاريخ ، وقم بتبريده أو تجميده لمدة لا تزيد عن شهر.

4- قد يصبح عكرًا فى الثلاجة أو المجمد، لكنه سيصبح صافيا فى درجة حرارة الغرفة.

5- لا تقم أبدًا بإعادة استخدام الزيت إذا تم ترغبه أو تغيير لونه أثناء التسخين، أو إذا كانت به رائحة أو رائحة غريبة مثل الطعام الذى تم طهوه.

6- لا تغطي مقلاة الزيت أثناء القلي حتى لا يتكاثف بخار الماء على الزيت ويعيق خروج الرطوبة مما يزيد من درجة تحلل الزيت .

7- عند الانتهاء من القلي أغلق النار عن الزيت لتجنب ارتفاع حرارته ومن ثم احتراقه.

8- تجنب استعمال مقلاة حديد او نحاس لأن هذه المعادن تسرع من عملية تلف الزيت.