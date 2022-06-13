شكرا لقرائتكم خبر عن أول يوليو.. فتح باب التقديم للكلية الإكليريكية بدير المحرق بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، بالقوصية، أسيوط، عن فتح باب التقديم للعام الدراسي 2022 - 2023 للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

واشترطت إدارة الكلية ألا يزيد سن المتقدم للالتحاق عن 30 سنة، مع تقديمه خطاب تزكية من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها، وكذلك تقديم ما يفيد موقفه من التجنيد.

ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق بإكليريكية "المحرق" حتى نهاية شهر أغسطس.