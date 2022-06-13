شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13/6/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 3:07 ص مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 3:07 ص موعد صلاة الظهر 11:55 ص موعد صلاة العصر 30: 3 موعد صلاة المغرب 6:57 م موعد صلاة العشاء 8:29

الإسكندرية وقت صلاة الفجر 3:07 ص الإسكندرية وقت صلاة الفجر 3:07 ص موعد صلاة الظهر 11:59 موعد صلاة العصر 3:38 موعد صلاة المغرب 7:04 م موعد صلاة العشاء 8:39 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:01 مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:01 موعد صلاة الظهر 11:51 م موعد صلاة العصر 3:28 م موعد صلاة المغرب 6:55 م موعد صلاة العشاء 8:28 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 3:04 مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 3:04 وقت صلاة الظهر 11:42 موعد صلاة العصر 3:12 م وقت صلاة المغرب 6:40 م وقت صلاة العشاء 8:09 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 3:21 ص مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 3:21 ص موعد صلاة الظهر 11:49 ص موعد صلاة العصر 11: 3 موعد صلاة المغرب 6:41 م موعد صلاة العشاء 8:05