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ننشر مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13/6/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  


مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 3:07  ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:57 م

موعد صلاة العشاء 8:29 


الإسكندرية         وقت صلاة الفجر 3:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3:38

موعد صلاة المغرب 7:04 م

موعد صلاة العشاء 8:39 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:01

موعد صلاة الظهر 11:51 م

موعد  صلاة العصر 3:28 م 

موعد صلاة المغرب 6:55 م

موعد صلاة العشاء 8:28  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 3:04

وقت صلاة الظهر 11:42 

موعد صلاة  العصر 3:12 م

وقت صلاة المغرب 6:40 م

وقت صلاة العشاء 8:09 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 3:21  ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 11: 3

موعد صلاة المغرب 6:41 م

موعد صلاة العشاء 8:05

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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