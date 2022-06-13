شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13/6/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 3:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:57 م
موعد صلاة العشاء 8:29
الإسكندرية وقت صلاة الفجر 3:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:38
موعد صلاة المغرب 7:04 م
موعد صلاة العشاء 8:39 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:01
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:28 م
موعد صلاة المغرب 6:55 م
موعد صلاة العشاء 8:28 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 3:04
وقت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:12 م
وقت صلاة المغرب 6:40 م
وقت صلاة العشاء 8:09 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 3:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 11: 3
موعد صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:05