الزراعة: مستمرون فى تنمية الثروة الحيوانية ونهتم بجودة المنتجات

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة: "لازلنا مستمرون فى تنمية قطاع الثروة الحيوانية ومنظومة السلالات لدى الفلاحين وصغار المربين بالإضافة إلى مشروع البتلو ودمجه مع فكرة تحسين السلالات عن طريق التلقيح الصناعى وتحديث السلالات لزيادة الإنتاج".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ندى رضا ببرنامج من مصر: "الدولة أنشأت أكثر من 200 مركز ومنحتهم شهادات سلامة الغذاء وتوجيهات الرئيس كالنت مهتمة بتعظيم الإنتاجية وزيادة الإنتاج، هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسة لتطوير السلالات".

وتابع: "هناك جهود مضنية مع مختلف الجهات وشركاء التنمية لتوفير السلالات وسنوفر أكبر قدر من الرؤوس خلال الفترة القادمة لتوفير المزيد من الأرباح وتحسين الدخول ضمن مبادرة حياة كريمة، وعن صادرات مصر الزراعية"، أكد أن مصر لا تتوسع فى الإنتاج وتوسيع الرقعة الزراعية ولكن تتوسع فى جودة المنتجات.

وأكمل: "لدينا معامل فحص هى الأكبر فى المنطقة ولدين معامل الصحة الحيوانية، ولدينا اهتمام بشكل كبير بجودة المنتجات واعتمدنا إجراءات بعض الدول فى خطة وزارة الزراعة مما جعلنا نتوسع فى تصدير منتجاتنا، ولدينا أكثر من 350 منتجا يتم تصديرها لمختلف دول العالم، وكنا الدولة الأولى لتصدير الموالح لمدة 3 سنوات والفراولة المجمدة والعنب والخوخ وكلها فى مراكز متقدمة سواء الدولة الأولى أو الثانية أو ضمن العشرة الأوائل وذك بعد الاكتفاء الذاتى للمواطن المصرى.