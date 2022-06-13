شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات ببيان النيابة العامة بتحقيقات مذبحة مزرعة الريف الأوروبى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحالت النيابة العامة، المتهم بارتكاب جريمة مذبحة مزرعة الريف الأوروبى بمدينة الشيخ زايد، للمحاكمة الجنائية العاجلة، وأصدرت بيانًا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها فى ملابسات الواقعة، والتى راح ضحيتها مزارع وابنتيه وحفيديه.