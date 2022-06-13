تفاصيل جلسة اعتذار الكاتب المسىء لـ"أم كلثوم" إلى أسرتها.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - استقبل منزل كوكب الشرق "أم كلثوم" الكاتب ناصر دويدار والذى كان مسار جدل واسع وحديث وسائل التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية، بسبب إساءته لأم كلثوم خلال حضوره أحد الصالونات الثقافية، حيث توجه الكاتب نصر دويدار برفقه عدد من اتحاد كتاب مصر لمسقط رأس "أم كلثوم" بقرية "طماى الزهايرة" بالدقهلية، لتقديم الاعتذار وإنهاء الخلاف لأسرة الراحلة أم كلثوم.

انفعل "عدلى سمير" حفيد "أم كلثوم" وذلك بعد حديث الكاتب ناصر دويدار أن أهل الشر هم السبب وقاموا باجتزاء جزء من حديثه خلال الصالون الثقافى لتشويه صورته والحصول على "الترند"- على حد قول الكاتب، مطالبا الكاتب بتقديم الاعتذار العلنى أمام الجميع وأمام وسائل الإعلام حتى يكون ردا لاعتبار سيدة الغناء العربى "أم كلثوم"، عما بدر من الكاتب، وحتى يقبل الاعتذار هو وباقى أفراد أسرته، لأن ما حدث يعتبر تعديا على كل الأصول والأعراف مما تسبب فى غضب كل محبى وعشاق "أم كلثوم".

انتهاء النزاع القضائى وجلسة تحمل عنوان "الصلح خير"

بعد نقاش حاد بين الطرفين ومحاولة تهدئه الأمور من الكتاب الموجودين وبعض أفراد أسرة" أم كلثوم " قبل حفيد أم كلثوم وبعض أفراد أسرتها من الحضور إعتذار الكاتب، وقال حفيدها عدلى سمير أنه كان ينوى اتخاذ الإجراءات القانونية وعدم ترك حق أم كلثوم لكن قدوم الكاتب إلى منزها اليوم هو بمثابة وضع سكين على رقبته وتم قبول الاعتذار ونتمنى عدم تكرار ما حدث أبدا كون "أم كلثوم " تمثل رمز وتاريخ للمصرين وليس لأسرتها فقط.





الكاتب المسيء لـ"أم كلثوم": أشعر بالحزن وأعتذر أمام الجميع

قدم الكاتب ناصر دويدار الاعتذار علنا أمام الجميع وقال: "أنا بتعذر عن كل ما حدث، كنت أمر بظروف صحية صعبة ولا أقصد أبدا ما تم نشره وأن المتربصين هم السبب فيما حدث وأننى أعشق "أم كلثوم" واكتب يوميا عنها لأنها رمز وطنى وليس ثقافى أو غنائى فقط".