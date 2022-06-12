شكرا لقرائتكم خبر عن الزميل أحمد يعقوب يتسلم جائزة مصطفى وعلى أمين الصحفية فى القصة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الزميل أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد بجريدة الخليج 365، اليوم الأحد، جائزة القصة الانسانية عن "قلعة موسى"، فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية عن الأعمال المنشورة فى عام 2021.

وكان مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية أعلن من قبل الفائزين فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية عن الأعمال المنشورة فى عام 2021، بعد إنهاء عمل اللجان المحايدة من فرز الأعمال المقدمة التى بلغت 371 عملا صحفيا فى مجالات التحقيق الصحفى والحوار الصحفى والقصة الانسانية والصورة الصحفية والمالتى ميديا والاخراج الصحفى وجائزة مخصصة لشباب الصحفيين.

واعتمد المجلس الفائزين بالجوائز، حيث حصل شيخ الصحفيين الكاتب الصحفى الكبير محمد العزبي على جائزة شخصية العام الصحفية، كما فاز الكاتب الصحفى الكبير جميل مطر بجائزة أفضل كاتب مقال.

وفاز الصحفي مصطفى رحومه (موقع الوطن) بجائزة التحقيق الصحفى عن ملف "إعادة اكتشاف التراث القبطي".

وفاز الصحفي حازم بدر (الأخبار) بجائزة أفضل حوار صحفي عن سلسلة حوارات "علماء الظل".

وفاز الصحفي أحمد يعقوب (الخليج 365) بجائزة القصة الإنسانية عن "قلعة موسى".

وفاز الصحفى سامح الكاشف (مجلة ديوان الأهرام) بجائزة الإخراج الصحفي.

وفازت الصحفية أسماء زكريا (موقع المصري اليوم) بجائزة المالتى ميديا عن "متلازمة توريت"، وفازت الصحفية الشابة سمر إبراهيم (الشروق) بجائزة الشباب عن رسالة "معسكرات النازحين فى دارفور.." وفاز المصور الصحفى طارق وجيه (موقع المصري اليوم) بجائزة افضل صورة صحفية عن " صورة زحام على مركز تلقى لقاح كورونا".

كما قرر مجلس الامناء منح جائزة الانتماء للكاتب الصحفي الكبير محمد بركات، إضافة إلى جائزة الأول على قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم وفازت بها رانيا صلاح نعيم، وجائزة الأول قسم صحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وفازت بها سلمى مجدي محمود.

كما قرر مجلس الأمناء تكريم أسماء كبار الكتاب الصحفيين الراحلين: جلال دويدار وياسر رزق وعبد القادر محمد علي، تقديرا وعرفانا لعطائهم الصحفي الكبير.































